В продукции мясокомбината в Екатеринбурге нашли антибиотики

В продукции неоднократно находили «Доксициклин» и «Энрофлоксацин» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в продукции АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» обнаружили антибиотики. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Свердловской области.

- В случае постоянного употребления в пищу продуктов с содержанием антибактериальных препаратов может возникнуть ряд негативных эффектов, таких как дисбактериоз, различные аллергические реакции, - говорится в сообщении.

В 2022 году специалисты Россельхознадзора неоднократно находили в продукции «Доксициклин» и «Энрофлоксацин» из тетрациклиновой группы антибиотиков. Это означает, что программа производственного контроля на предприятии не обеспечивает качество и безопасность продукции.

Управление Россельхознадзора направило материалы в свердловскую прокуратуру. Специалисты хотят согласовать внеплановую выездную проверку.