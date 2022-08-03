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Общество3 августа 2022 8:52

В продукции мясокомбината в Екатеринбурге нашли антибиотики

Россельхознадзор хочет организовать внеплановую выездную проверку
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В продукции неоднократно находили «Доксициклин» и «Энрофлоксацин»

В продукции неоднократно находили «Доксициклин» и «Энрофлоксацин»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в продукции АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» обнаружили антибиотики. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Свердловской области.

- В случае постоянного употребления в пищу продуктов с содержанием антибактериальных препаратов может возникнуть ряд негативных эффектов, таких как дисбактериоз, различные аллергические реакции, - говорится в сообщении.

В 2022 году специалисты Россельхознадзора неоднократно находили в продукции «Доксициклин» и «Энрофлоксацин» из тетрациклиновой группы антибиотиков. Это означает, что программа производственного контроля на предприятии не обеспечивает качество и безопасность продукции.

Управление Россельхознадзора направило материалы в свердловскую прокуратуру. Специалисты хотят согласовать внеплановую выездную проверку.