Екатеринбург и Самарканд могут стать побратимами

Марина Фадеева обсудила этот вопрос с Абдусаломом Хатамовым. Фото: telegram-канал городского Управления международных и внешнеэкономических связей

Екатеринбург и узбекситанский Самарканд могут стать городами-побратимами. Об этом сообщает городское Управление международных и внешнеэкономических связей в telegram-канале.

- Заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева встретилась с генеральным консулом Узбекистана в городе Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, - говорится в сообщении.

Они обсудили возможность установления побратимских связей.

Ранее, в начале июля, стало известно, что Екатеринбург станет городом-побратимом белорусского Минска. В мае побратимами стали Нижний Тагил и Луганск. Подписание соглашения прошло в столице ЛНР. Свои подписи под документом оставили Владислав Пинаев и глава администрации Луганска Манолис Пилавов.