Украл, выпил, погиб: три человека на Ямале насмерть отравились жидкостью

СКР проводит проверку по факту гибели трех человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три жителя Ямальского района ЯНАО стали жертвами отправления технической жидкостью, которую они украли, а потом выпили. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Тела двух мужчин и женщины обнаружил местный житель, который сообщил об этом в полицию. Позже выяснилось, что четыре человека проникла на склад, откуда украла 35-литовую емкость с технической жидкостью.

После этого все четверо угостились жидкостью. Одному из выпивох стало плохо, и его увезли в больницу на вертолете санавиции. Остальные продолжили застолье, от которой погибли. Проводится проверка.