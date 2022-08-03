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Общество3 августа 2022 8:21

Мэр Екатеринбурга посетил стройплощадку школы, на которую жаловались жители

Она будет рассчитана на 1000 человек. Застройщик планирует возвести ее на год раньше срока
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Глава города посетил стройплощадку 40-й гимназии.

Глава города посетил стройплощадку 40-й гимназии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 3 августа, глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройплощадку гимназии №40. Она возводится у склона метеогорки в центре города на улице Мичурина. Вокруг много жилых домов, жители которых пожаловались главе города на шум со стройплощадки.

- Работа в ночное время доставляет неудобство жителям, - отмечает Алексей Орлов. - Мы договорились, что позже 22.00 шумные работы вестись не будут. Они были связаны с непрерывным циклом. Бетонные работы предполагают непрерывную заливку. Я очень надеюсь, что неудобства жителей будут минимизированы.

Строительство школы должно закончиться к концу 2023 года.

Строительство школы должно закончиться к концу 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города также отметил, что школа будет рассчитана на обучение 1000 детей. Изначально ее хотели завершить в 2024 году, но подрядчик заявил, что при должном финансировании уложится и к декабрю 2023-го.

- По 40-й школе очень хорошими темпами идет строительство, - сказал Алексей Орлов. - Этот объект находится на контроле у Президента России.