Мэр Екатеринбурга посетил стройплощадку школы, на которую жаловались жители

Глава города посетил стройплощадку 40-й гимназии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 3 августа, глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройплощадку гимназии №40. Она возводится у склона метеогорки в центре города на улице Мичурина. Вокруг много жилых домов, жители которых пожаловались главе города на шум со стройплощадки.

- Работа в ночное время доставляет неудобство жителям, - отмечает Алексей Орлов. - Мы договорились, что позже 22.00 шумные работы вестись не будут. Они были связаны с непрерывным циклом. Бетонные работы предполагают непрерывную заливку. Я очень надеюсь, что неудобства жителей будут минимизированы.

Строительство школы должно закончиться к концу 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города также отметил, что школа будет рассчитана на обучение 1000 детей. Изначально ее хотели завершить в 2024 году, но подрядчик заявил, что при должном финансировании уложится и к декабрю 2023-го.

- По 40-й школе очень хорошими темпами идет строительство, - сказал Алексей Орлов. - Этот объект находится на контроле у Президента России.