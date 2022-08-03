Депутат Госдумы предложила убрать имя Ельцина из названий в Екатеринбурге

Анастасия Удальцова призвала закрыть Ельцин Центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова выступила с предложением убрать имя первого президента современной России Бориса Ельцина из названий. Так, например, она считает, что стоит переименовать Уральский федеральный университет, который сегодня носит имя Ельцина, улицу, названную в честь президента и Ельцин Центр, который стоит не просто переименовать, а закрыть. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По мнению народной избранницы, времена правления Бориса Ельцина оказались очень непростыми для России. Также она назвала президента главным инициатором распада СССР. А в результате либеральных реформ, которые проводили при Ельцине, наступила демографическая катастрофа.

Удальцова считает, что несправедливо, что сегодня в России за государственный счет работает центр, где прославляются времена правления Бориса Ельцина.