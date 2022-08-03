В Екатеринбург приехали 53 беженца из ЛНР и ДНР

В сопровождении наряда ГИБДД на автобусе беженцев доставили в санаторий Нижних Серег Фото: представлено В.Н. Горелых

В Екатеринбург на поезде «Симферополь - Омск» приехали беженцы из ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. На железнодорожном вокзале их встретили полицейские и добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

- Вынужденные переселенцы добрались до Екатеринбурга благополучно. Они отметили, что настолько комфортабельных условий в долгой дороге на их памяти еще не было, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Современный скоростной поезд с кондиционером и Wi-Fi, регулярным горячим питанием и заботой со стороны бортпроводников и медперсонала - именно такими останутся впечатления от гостеприимства России.

Фото: представлено В.Н. Горелых

На поезде прибыли 53 человека, среди которых 19 - дети. В сопровождении наряда ГИБДД на автобусе их доставили в санаторий Нижних Серег. Сейчас в нем проживают больше 330 человек, 114 из которых несовершеннолетние. Власти помогают им в оформлении документов, поиске работы и устройстве детей в школы и детсады.

Фото: представлено В.Н. Горелых

Валерий Горелых отметил, что по указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, санаторий находится под круглосуточной охраной представителей территориального ОВД.