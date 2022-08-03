На место выезжали саперы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 2 августа на железнодорожном вокзале задержали 53-летнего жителя Перми. У него в багаже нашли противопехотные гранаты с залпами УЗРГМ и пять ножей. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале.

По данным издания, мужчина привез оружие с Украины. При этом гранаты были спрятаны в термосе, залитом сгущенкой.

Мужчина объяснил, что с мая по конец июля 2022 года он участвовал в спецоперации, а оружие решил привезти в качестве сувениров. На место выезжали саперы. Экспертиза подтвердила опасность гранат. На пермяка завели уголовное дело.

В Управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу «КП-Екатеринбург» подтвердили факт задержания. Однако подробности раскрывать отказались.