Ельцин Центр возглавил топ уральских достопримечательностей

В общем рейтинге достопримечательностей России Ельцин Центр занял 111 место Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ельцин Центр в Екатеринбурге возглавил топ достопримечательностей в Свердловской области. На втором месте в рейтинге стоит Среднеуральский монастырь. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия».

В общем рейтинге достопримечательностей России Ельцин Центр занял 111 место. Среднеуральский монастырь занял 179 строчку. На 197 месте находится Музей военной и автомобильной техники УГМК, на 199 – памятник клавиатуре, на 237 – Храм-на-Крови, на 281 – Невьянская башня.

Также в рейтинг достопримечательностей попали Екатеринбургский зоопарк, театр оперы и балета, театр музкомедии, парк Маяковского, драмтеатр и другие объекты.

Вокруг Ельцин Центра идут настоящие словесные баталии. В минувшие выходные глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на форуме «Территория смыслов», критично высказался и о Борисе Ельцине и о центре. Он заявил, что к экспозиции музея приложили руку американцы. Самого же Бориса Ельцина Зюганов назвал «нетрезвым и вероломным управителем». Ему ответила вдова первого президента России Наина Ельцина.