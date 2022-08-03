Житель Верхней Пышмы хотел купить видеокарту, но потерял 27 тысяч

Потерпевшего убедили повторно оформить заказ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 37-летний мужчина хотел купить в интернете видеокарту, но наткнулся на мошенников и подарил им 27 тысяч рублей. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

- В своем заявлении он рассказал, что в поисках видеокарты обратился к продавцу торговой онлайн-площадки и в мобильном приложении оплатил товар по цене 27 тысяч рублей. Через некоторое время на сотовый телефон заявителя пришло уведомление об отмене заказа, - говорится в сообщении.

Мужчине также пришло уведомление о возврате денег на карту. Еще через некоторое время в чате с магазином с покупателем связался продавец. Он объяснил, что заказ отменили, потому что товара не было на складе. Неизвестный заверил жителя Верхней Пышмы, что нужная ему видеокарта есть в другом месте и для ее покупки нужно повторно оформить и оплатить заказ.

После этого продавец отправил ссылку для оплаты, которая вела на другой портал, идентичный по виду онлайн-площадке. Однако пострадавший не заметил подвох. Он повторно оплатил заказ. Продавец позже вновь извинился перед покупателем и заявил об отсутствии товара. Затем аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, только проверив свой баланс. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.