В Академическом водитель Skoda сбил женщину с ребенком на электровелосипеде

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Академическом утром, 3 августа, водитель Skoda сбил женщину с ребенком на электровелосипеде. В ДТП пострадала четырехлетняя девочка. Ее доставили в больницу.

- Сегодня в 09:00 на дублере улицы Академика Сахарова около дома №70 водитель автомобиля Skoda Fabia на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину с ребенком на электровелосипеде, которые не спешились при переходе дороги, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинспекции напоминают, что велосипедистам необходимо спешиться перед тем, как начать пересекать проезжую часть и убедиться в безопасности перехода. Автомобилистам в свою очередь необходимо быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

Напомним, в Екатеринбурге вечером, 1 августа, около дома №68 на улице Восточная водитель Hyundai Solaris сбил 11-летнюю девочку на велосипеде. Ребенка доставили в больницу со ссадиной левого колена.