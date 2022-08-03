Полицейские задержали жителя Екатеринбурга, ранившего ножом таксиста

Подозреваемый молодой человек не стал отрицать, что ранил таксиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали 25-летнего жителя Екатеринбурга, ранившего ножом в живот таксиста. Конфликт между мужчинами произошел 30 июля после полуночи. Раненого таксиста доставили в больницу.

- В отдел полиции № 6 поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи. Медики сообщили сотрудникам полиции, что в 36 ЦГКБ с ул. Прибалтийской, д. 11 в Октябрьском районе ими доставлен местный житель 1989 года рождения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Ранее несудимый подозреваемый молодой человек не стал отрицать, что ранил таксиста. Он признался, что напал на мужчину после того, как они не смогли договориться об условиях поездки.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.