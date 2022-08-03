В Исети заметили жуткое зеленое пятно

Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург»

В Исети вечером, 2 августа, жители Екатеринбурга заметили жуткое зеленое пятно. Горожане уверены, что в реку слили какие-то отходы и просят обратить внимание на это природоохранную прокуратуру.

- В Исеть в районе Clever Park слили что-то жуткое, - поделился автор фото с группой «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург».

Напомним, 28 июля горожане заметили большое масляное пятно на городском пруду. В администрации города тогда выяснили, что оно образовалось из-за того, что рабочими были задеты донные отложения.

- По имеющемуся анализу, следы нефтепродуктов присутствуют в иловых отложениях, - рассказывали в мэрии. - Для исключения случаев попадания нефтепродуктов в Исеть, подрядчики установили сорбирующие боны, которые впитывают масляную пленку. После использования боны сдаются на утилизацию.