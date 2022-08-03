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Общество3 августа 2022 4:03

Завершены поиски 18-летней екатеринбурженки, пропавшей месяц назад

Софья Доровских не выходила на связь с 3 июля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Девушку искали волонтеры и полицейские

Девушку искали волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» объявили о завершении поисков 18-летней Софьи Доровских. Девушка пропала еще 3 июля. Последний раз ее видели в Железнодорожном районе со спортивной сумкой на колесиках.

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили волонтеры.

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 38-летнюю Ольгу Анатольевну Барашову. Последний раз женщина выходила на связь с близкими 18 июля. С тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.