Алексей Орлов представил проект по борьбе с вандализмом

Мэр разработал программу по борьбе с вандалами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных горожан представил проект комплексной программы по борьбе с уличным вандализмом. В него входят воспитательная работа через школы, отслеживание вандалов, быстрое устранение последствий вандализма и так далее.

- Как бороться с вандализмом? На мой взгляд, это обязательно нужно делать комплексно, с использованием самых разнородных мероприятий, - написал мэр в своем telegram-канале. - Слишком глубоко укоренилось зло, слишком серьезные социальные причины имеет. Нелюбовь к родному городу? Ощущение безнаказанности? Вялое реагирование со стороны служб благоустройства? Да, да, да…

Также Алексей Орлов призвал горожан обсудить проект и отметил, что вандализм наносит огромный ущерб городу не только тем, что на устранение порчи имущества тратятся миллионы, но и тем, что неряшливый облик улиц формирует мышление людей, отравляет атмосферу в городе.