В Полевском ищут 48-летнего мужчину

В день пропажи он был одет в серую футболку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Полевском ищут пропавшего Пономарева Сергея Сергеевича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о его местонахождении ничего неизвестно с 31 июля 2022 года.
В день пропажи он был одет в серую футболку, черные полукеды, серо-голубую джинсовую куртку и серо-голубые джинсы.
Особые приметы:
Рост: 170 сантиметров
Телосложение: нормальное
Цвет волос: русый
Цвет глаз: серый
Всем, кому-либо известно о местонахождении Пономарева Сергея Сергеевича, сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83.