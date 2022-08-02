Niletto вместе с исполнителем скандальных песен планируют совместный трек

Песня должна выйти завтра. Фото: Даниил ОПАРИН

Уральский певец Niletto вместе с Моргенштерном* планируют совместный трек. Об этом исполнители рассказали на онлайн-трансляции на Twitch. Песня должна выйти завтра, бит напишет битмейкер Palagin (Владислав Палагин).

По словам артистов, она будет о скандальном расставании между киберспортсменом Бумычем (Кириллом Михайловым) и его девушкой. Ранее Niletto опубликовал опрос в своем ТГ-канале «с кем из артистов не делать фит?», большинство проголосовало как раз таки за Моргенштерна*.

*признан иноагентом в РФ

Ранее мы писали, что в уральской столице прошел концерт группы «Руки Вверх!» в рамках большого стадионного тура. Но самым неожиданным сюрпризом стало появление на сцене уральского исполнителя Niletto. Он вышел под свой главный хит «Любимка».