В Каменске-Уральском мужчина на BMW сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован с травмами. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском мужчина за рулем BMW сбил пешехода, который шел рядом с проезжей частью. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области, ДТП произошло 2 августа в 18:50 на улице Войково.

- В результате ДТП мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу Каменска-Уральского. Автомашина BMW M5 получила механические повреждения, - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее мы писали, что на четвертом километре ЕКАД ночью, 1 августа, в аварию попал каршеринговый автомобиль. Машина вылетела на обочину. В ДТП пострадали 23-летний водитель и 26-летний пассажир. Их доставили в больницу.