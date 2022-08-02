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Политика2 августа 2022 17:18

Уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза

В список также записаны его жена и сын
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В списке также записаны его жена и сын.

В списке также записаны его жена и сын.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский бизнесмен, владелец группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза. Также в опубликованный список попали его жена и сын.

- Обе компании поддерживают и извлекают выгоду из сотрудничества с органами власти. Российской Федерации и государственными предприятиями, включая Российские железные дороги, Газпром и Роснефть. Таким образом, он является физическим лицом, связанным с ведущим бизнесменом, участвующим в экономических секторах Российской Федерации, - сказано в заявлении.

Помимо бизнесмена, в список попали член совета директоров торговой розничной сети «Магнит» Александр Винокуров, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Полубояринов Михаил, а также председатель совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин.