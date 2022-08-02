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Происшествия2 августа 2022 16:42

После вспышки кишечной инфекции в детском лагере под Нижним Тагилом СК завел уголовное дело

В учреждении обнаружилась вспышка кишечной палочки
Анастасия БАШКИРЦЕВА
С 1 августа работа детского учреждения «Баранчинские огоньки» приостановлена.

С 1 августа работа детского учреждения «Баранчинские огоньки» приостановлена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вспышки кишечной инфекции в детском лагере под Нижним Тагилом Следственный комитет по Свердловской области завел уголовное дело.

- В ходе расследования допрашиваются представители и руководство оздоровительного комплекса, истребована документация об оказании услуг по организации питания детей, выполняются иные необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в детском лагере под Нижним Тагилом «Баранчинские огоньки» произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным регионального Роспотребнадзора, с 25 июля было выявлено 9 заболевших детей. Но, по словам родителей воспитанников, отравившихся гораздо больше.

С 1 августа работа детского учреждения «Баранчинские огоньки» приостановлена.