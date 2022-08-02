После вспышки кишечной инфекции в детском лагере под Нижним Тагилом СК завел уголовное дело

С 1 августа работа детского учреждения «Баранчинские огоньки» приостановлена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вспышки кишечной инфекции в детском лагере под Нижним Тагилом Следственный комитет по Свердловской области завел уголовное дело.

- В ходе расследования допрашиваются представители и руководство оздоровительного комплекса, истребована документация об оказании услуг по организации питания детей, выполняются иные необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в детском лагере под Нижним Тагилом «Баранчинские огоньки» произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным регионального Роспотребнадзора, с 25 июля было выявлено 9 заболевших детей. Но, по словам родителей воспитанников, отравившихся гораздо больше.

С 1 августа работа детского учреждения «Баранчинские огоньки» приостановлена.