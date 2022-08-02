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Общество2 августа 2022 16:04

В Североуральске из горящего дома эвакуировались пять человек

На месте работали десять спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Североуральске из горящей многоэтажки эвакуировались пять человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 2 августа в 09:15.

- На площади двух квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и десять пожарных, которые потушили огонь в 9:22, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 09:35. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге из горящего трехэтажного здания на улице Ленина спасли мужчину, его осмотрела скорая, от дальнейшей госпитализации он отказался. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, пламя тушат 18 пожарных.