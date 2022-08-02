В Екатеринбурге полиция задержала женщину с партией мефедрона

На нее завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полиция во время патрулирования возле дома 27 на улице Водонасосная заметила женщину, которая при виде сотрудников начала нервничать.

- В результате личного досмотра у нее было обнаружено два подозрительных свертка с веществом неизвестного происхождения. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД, - рассказали в городском УМВД.

Экспертиза определила, что у женщины нашли мефедрон 0,24 грамма. Задержанная объяснила, что купила наркотики для личного употребления. На нее завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полицейские дежурили по городу. Проходя мимо дома на улице Хрустальная, они заметили мужчину, который при виде патрульных занервничал.