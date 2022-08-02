В Екатеринбурге из горящего трехэтажного здания спасли мужчину

Пожар тушат 18 сотрудников МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из горящего трехэтажного здания на улице Ленина спасли мужчину, его осмотрела скорая, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, пламя тушат 18 пожарных.

- Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания – горение происходит внутри пустых перекрытий, - рассказали в МЧС.

Из горящего здания спасли бездомного, он отказался от госпитализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее, 1 августа, в Екатеринбурге на улице Академика Шварца загорелся мусор на площади в 30 квадратных метров. Из-за пожара Ботанику заволокло дымом. В тушении пожара участвуют две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.