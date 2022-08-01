В Каменске-Уральском мужчина сорвался с балкона пятиэтажки

Мужчина упал с балкона и погиб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском вечером, 30 июля мужчина сорвался с балкона пятиэтажки. По словам очевидцев, перед этим он разговаривал с женщиной, стоявшей в квартире.

Видео, стоящего снаружи балкона мужчины опубликовали в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

В СК по Свердловской области не комментируют произошедшее.

Напомним, в Екатеринбурге из окна многоэтажки на улице Циолковского выпала девушка. Ее труп обнаружили на козырьке отделения банка. Трагедия произошла вечером 25 июля.

Перед смертью девушка поссорилась с мужчиной. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. На них видно, как человек в черной футболке и красных шортах сначала душит девушку, а потом заламывает ей руки.