Уральские ученые создали новый компонент для лечения поражения легких

Новые соединения показывают противовоспалительный эффект. Фото: УрФУ

Уральские ученые разработали новый компонент, который может подавить тяжелое воспаление легких. Благодаря нему могут появиться новые препараты для лечения тяжелых форм гриппа и коронавируса. Об этом сообщает УрФУ.

- Новые соединения демонстрируют противовоспалительный эффект на уровне дексаметазона, однако при этом не подавляют иммунитет, - говорится в сообщении.

Сейчас для лечения поражения легких используют вещество дексаметазон, которое в некоторых случаях угнетает иммунитет. Специалисты УрФУ создали метод синтеза новых химических соединений. В их составе азолоазиновые гетероциклы. Эти вещества могут подавлять активность интерлейкина-6, играющего важную роль в иммунном ответе.

При этом в некоторых случаях избыток интерлейкина вызывает неконтролируемое воспаление, разрушение тканей и угрожает жизни пациентов. Новые соединения помогут удерживать эту опасную реакцию.

Терапевтический эффект гетероциклов подтвердили специалисты Волгоградского государственного медицинского университета. Они наблюдали за подопытными животными и проводили гистологические исследования их легких.

Уральские ученые планируют изучить исследования и определить фрагменты молекулы, от которых зависит противовоспалительный эффект. Затем они хотят синтезировать новые гетероциклы с еще более сильными свойствами и перейти к созданию лекарства.