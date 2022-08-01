За сутки в Югре ликвидировали семь лесных пожаров

В Югре продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре за сутки ликвидировали семь лесных пожаров на общей площади в 117 га, однако за это же время в регионе возникло десять новых возгораний в лесополосе. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Сейчас огнем охвачено более 90 га, с пожарами ведут борьбу сотрудники федеральной и региональной лесоохраны, МЧС, а также спасатели «Центроспас-Югория» и арендаторы участков общим числом 728 человек.

Всего на территории Югры действуют 30 лесных пожаров, один из которых – на территории особо охраняемой природной территории. Девять пожаров локализовано на общей площади 3 491 га, это 71% территории, охваченной огнем.