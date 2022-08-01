В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил 14-летнего велосипедиста

Мальчик ехал по тротуару Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге утром, 1 августа, водитель Chevrolet Epica сбил 14-летнего велосипедиста. ДТП произошло около дома №16 на улице Гурзуфская.
- Водитель автомобиля Chevrolet Epica при повороте налево во двор допустил наезд на ребенка-велосипедиста, который двигался по тротуару, - рассказали в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.
С различными травмами подростка доставили в больницу.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей быть внимательными при въезде и выезде с прилегающей территории и уступать дорогу велосипедистам и пешеходам.