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Общество1 августа 2022 5:45

Благоустройство парка Энгельса в Екатеринбурге обойдется в 100 млн

Сумму раскрыла мэрия
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Каждую весну парк затапливает талая вода

Каждую весну парк затапливает талая вода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На благоустройство парка имени Энгельса в Екатеринбурге понадобится около 100 миллионов рублей. Сумму раскрыли «КП-Екатеринбург» в мэрии.

С наступлением весны в 2022 году парк затопило. Талая вода разлилась по всей территории. Вместо дорожек пришлось прокладывать небольшие деревянные переправы, чтобы горожане не ходили по лужам. При этом обилие влаги привлекло уток, которые решили поселиться на новом месте.

А в 2021 году затопленный парк Энгельса привлек внимание детей. Ребята соорудили плот и плавали по огромным лужам как настоящие гондольеры из Венеции.