В Екатеринбурге приставы задержали должника во время переезда

Должника застали с телевизором Mystery в руках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге судебные пристав задержали должника, уклоняющегося о уплаты алиментов, во время переезда с одной квартиры на другую. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- От судебных приставов мужчина скрывался, на прием не являлся, по месту жительства застать его не удавалось, - говорится в сообщении.

У горожанина есть 13-летний сын, которому он задолжал 50 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов в размере одной четвертой от заработка мужчины.

Судебному приставу от взыскателя стало известно, что квартира, где живет мужчина, принадлежит его родителям. Жилище продали и назначили дату переезда. Во время него и нагрянули приставы. Они застали должника с телевизором Mystery в руках. Имущество тут же арестовали.

На мужчину составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил мужчине 10 суток ареста. Должника отправили в спецприемник для отбывания наказания.