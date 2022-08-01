В Екатеринбурге пропал 39-летний мужчина

На момент пропажи был одет в черную футболку, темно-синие спортивные штаны и шлепки. Фото: паблик «Лиза Алерт» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге волонтеры ищут 39-летнего Александра Прибыткова. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в паблике во «ВКонтакте».

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 29 июля. На момент пропажи был одет в черную футболку с бело-красными полосками, темно-синие спортивные штаны и черные шлепки.

Приметы:

Рост: 175 сантиметров

Телосложение: нормальное

Глаза: серо-зеленые

Волосы: светло-русые

Волонтеры просят всех, кто кто-то знает о местонахождении Александра, сообщить по номерам 8 953 053 04 83, 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее в Екатеринбурге нашли живым пропавшего Максима Учаева. О местонахождении 30-летнего мужчины ничего не было известно с 28 июля.