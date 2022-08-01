Начало недели в Екатеринбурге будет жарким

Температура воздуха будет доходить до +24 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало рабочей недели в Екатеринбурге обещает быть жарким, но дождливым. Температура воздуха будет доходить до +24 градусов. Это следует из данных Уралгидрометцентра.

Понедельник встретит горожан облачной погодой с прояснениями. Также в столице Урала пройдет кратковременный дождь. В ночь на 1 августа температура составляла +13…+15 градусов. Днем она поднимется до +21…+23 градусов. Ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.

В ночь на вторник, 2 августа, столбик термометра покажет +13…+15 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер будет восточной четверти 4-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков.

В ночь на 3 августа температура опуститься до +11…+13 градусов. Днем она поднимется до +24…+26 градусов. Ветер будет восточной четверти 4-9 метров в секунду. Будет наблюдаться переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.