В Екатеринбурге неизвестные установили около Драмтеатра картонного Зеленского

Фото: Алексей Шахов

Исследователь уличного искусства Алексей Шахов заметил необычную работу на кубе около Театра драмы в виде президента Украины и фразы «за преступления против человечества».

- Наклейка и картонный Зеленский в форме фюрера со всех сторон. Чтобы залезть в куб, вандалы сбили замок с одной из решеток, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей.

Увидев этот перфоманс, исследователь поспешил убрать его.

Напомним, что испорченный неизвестными куб принадлежит Покрасу Лампасу. Художник-каллиграф создал арт-объект в августе 2020 года. На каждой из сторон его фирменным стилем повторялись надписи из манифеста Малевича.