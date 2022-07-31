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Общество31 июля 2022 16:06

В Екатеринбурге неизвестные установили около Драмтеатра картонного Зеленского

Его заметил исследователь уличного искусства
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: Алексей Шахов

Фото: Алексей Шахов

Исследователь уличного искусства Алексей Шахов заметил необычную работу на кубе около Театра драмы в виде президента Украины и фразы «за преступления против человечества».

- Наклейка и картонный Зеленский в форме фюрера со всех сторон. Чтобы залезть в куб, вандалы сбили замок с одной из решеток, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей.

Увидев этот перфоманс, исследователь поспешил убрать его.

Напомним, что испорченный неизвестными куб принадлежит Покрасу Лампасу. Художник-каллиграф создал арт-объект в августе 2020 года. На каждой из сторон его фирменным стилем повторялись надписи из манифеста Малевича.