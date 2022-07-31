В Екатеринбурге нашли пропавшего 30-летнего мужчину

Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге нашли пропавшего Учаева Максима Александровича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 30-летнего мужчины ничего не было известно с 28 июля.

31 июля волонтеры поиска нашли екатеринбуржца живым и невредимым.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш 28 мая 2022 года.

Также в Свердловской области завершились поиски двух школьников. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 12-летний Емельянов Иван и 9-летний Емельянов Петр пропали 24 мая в городе Богданович.