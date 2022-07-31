Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2022 14:15

В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Сулимова

Рассказываем, как будет ездить общественный транспорт
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Остановка «Уральская» отменяется.

Остановка «Уральская» отменяется.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 по 29 августа закроют улицу Сулимова. По данным Гортранс, маршрут №60, который едет с Пехотинцев до Синих Камней, меняет схему движения.

- К остановке «Пехотинцев» движение по улицам: Сулимова, Учителей, Июльская, Омская, Смазчиков, далее по маршруту. К остановке «Синие Камни» движение по улицам: Смазчиков, Уральская, Учителей, Сулимова, далее по маршруту, - сообщил источник.

Остановка «Уральская» отменяется, остановка «Парк Хаус» переносится на улицу Учителей. При этом вводится новый пункт – «Учителей» в сторону Синих Камней.

Ранее мы писали, что В Екатеринбурге летом перекроют улицу Начдива Васильева. Проехать по ней будет нельзя с 24 июля по 25 августа 2022 года. Перекрытие на данном участке связано со строительством тепловой сети в Верх-Исетском районе.