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Общество31 июля 2022 12:19

Пациенты психбольницы Екатеринбурга пожаловались на клопов

Главный врач уверен, что проблем с насекомыми нет
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На это время пациенты будут переведены в другие подразделение.

На это время пациенты будут переведены в другие подразделение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты психиатрической больницы №3, которая находится на Уралмаше, жалуются на клопов. По данным подписчика ТГ-канала «Инцидент Екатеринбург», сотрудники и подопечные мучаются от укусов этих насекомых.

- Работники больницы часто обнаруживают клопов у себя на одежде, приносят домой к своим семьям, - поделился уралец.

Редакции «КП-Екатеринбург» в Министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали данную ситуацию.

- В ближайшее время запланирована тотальная дезинсекция отделения с привлечением специализированной организации и замена матрасов на новые, - пояснили в ведомстве.

На это время пациенты будут переведены в другие подразделение. Несмотря на сложившуюся ситуацию, главный врач психбольницы Антон Токарь уверен, что проблем с насекомыми в медучреждении нет.