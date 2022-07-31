Пациенты психбольницы Екатеринбурга пожаловались на клопов

На это время пациенты будут переведены в другие подразделение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты психиатрической больницы №3, которая находится на Уралмаше, жалуются на клопов. По данным подписчика ТГ-канала «Инцидент Екатеринбург», сотрудники и подопечные мучаются от укусов этих насекомых.

- Работники больницы часто обнаруживают клопов у себя на одежде, приносят домой к своим семьям, - поделился уралец.

Редакции «КП-Екатеринбург» в Министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали данную ситуацию.

- В ближайшее время запланирована тотальная дезинсекция отделения с привлечением специализированной организации и замена матрасов на новые, - пояснили в ведомстве.

На это время пациенты будут переведены в другие подразделение. Несмотря на сложившуюся ситуацию, главный врач психбольницы Антон Токарь уверен, что проблем с насекомыми в медучреждении нет.