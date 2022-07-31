Суммарно они задекларировали около 710 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Свердловской области раскрыли свои доходы за 2021 год. По данным декларации, опубликованной на сайте регионального Заксобрания, суммарно они задекларировали около 710 миллионов рублей.

Людмила Бабушка, занимающая должность председателя Законодательного собрания, заработала порядка 8,5 миллионов рублей, она владеет двумя гаражами, тремя квартирами, земельными участками, отечественным автомобилем и жилым домом.

Самым богатым депутатом оказался ее заместитель Виктор Маслаков, его доход составил больше 158 миллионов рублей, в его собственности находятся гараж, земельный участок, квартира и жилой дом.

Меньше всего за 2021 года заработал Николая Коробейников – 290 тысяч рублей.