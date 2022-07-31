В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о грозах и ливнях

В связи с непогодой водителям нужно ехать осторожнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции Екатеринбурга предупредили о непогоде. По данным ГИБДД, 31 июля и 1 августа в столице Урала ожидаются дожди, ливни и грозы.

В связи с этим специалисты советуют водителям снижать скорость, соблюдать дистанцию между машинами и боковой интервал, быть внимательнее и использовать противотуманные фары.

- Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, - рекомендует ГИБДД.

Напомним, что в Свердловской области снова похолодает. По данным Уральского гидрометцентра, в последний день июля температура воздуха прогреется до +22 градусов днем и до +12 – ночью. В некоторых районах пройдут грозы и дожди.