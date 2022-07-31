Стало известно, сколько в Свердловской области платят за работу по ночам

Заработная плата зависит от профессии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты платформы по поиску hh.ru выяснили, сколько в Свердловской области платят за ночные смены. По данным аналитики, объем заработной платы зависит от профессии, но в среднем в регионе варьируется от 35 до 65 тысяч рублей.

- Количество вакансий, открытых в Свердловской области и предполагающих работу исключительно в ночное время, за июнь-июль этого года на 40% превысило показатели прошлого года, по России в целом спрос на таких сотрудников вырос на 71%, - рассказали в hh.ru.

Работодатели чаще всего ищут поваров, администраторов, упаковщиков, операторов call-центров, водителей, уборщиков, кассиров, товароведов и фармацевтов.

Ранее мы писали, что в Свердловской области составили рейтинг самых стрессовых профессий. В регионе 45% жителей считают свою работу нервной. Еще 40% опрошенных периодически испытывают стресс.