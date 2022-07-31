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Общество31 июля 2022 6:14

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился об козырек

Уралец скончался на месте
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Его тело убрала служба спасения.

Его тело убрала служба спасения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна на пятом этаже многоэтажки на улице Викулова 33/2 и разбился об козырек. По данным читателя Е1, инцидент произошел накануне 30 июля.

- Его тело убрала служба спасения, вынесли на носилках, он был уже мертв. Голова сильно раздроблена, от лица ничего не осталось, - сообщил очевидец.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет Свердловской области, в ведомстве отказались комментировать случившееся.

Ранее мы писали, что в Первоуральске из окна жилого дома на улице Береговая выпал мужчина. По данным группы ВКонтакте «Инцидент Первоуральск», от удара свердловчанин скончался. На вид ему было около 35 лет.