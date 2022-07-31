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Общество31 июля 2022 4:42

Евгений Куйвашев поддержал идею с пианино на улицах

Музыкальные инструменты появляются в спальных районах города
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Инициатива распространяется по городу.

Инициатива распространяется по городу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею екатеринбуржских журналистов поставить в столице Урала пианино. Свое мнение глава региона высказал на своей странице ВКонтакте.

- Слышал, что инициатива распространяется по городу — пианино появляются не только в центре, но и в спальных районах, - написал Евгений Куйвашев.

Музыкальные инструменты появляются в спальных районах. Фото: Евгений Куйвашев

Музыкальные инструменты появляются в спальных районах. Фото: Евгений Куйвашев

Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу об учреждении статуса «Достояние Среднего Урала». Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети. С такой идеей к главе региона обратились члены Общественной палаты.