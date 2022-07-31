В Свердловской области похолодает до +7 градусов

На Среднем Урале ожидаются грозы и переменная облачность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова похолодает. По данным Уральского гидрометцентра, в последний день июля температура воздуха прогреется до +22 градусов днем и до +12 – ночью. В некоторых районах пройдут грозы и дожди.

В начале недели, 1 августа, столбики термометра будут показывать 23 градуса тепла, а в вечернее время температура опустится до +12, ожидается переменная облачность, порывы ветра не будут достигать 10 метров в секунду.

Во вторник, 2 августа, ночью станет прохладнее: до +10…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +24 градусов. Этот день также будет дождливым с переменной облачностью и небольшим ветром до 9 метров в секунду.