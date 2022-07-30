Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

В Екатеринбурге прошел аналог чемпионата Европы по карате, на соревнования приехали 20 спортсменов из России и Белоруссии: это первый в истории нашей страны профессиональный турнир по Киокусинкай карате — RCC Kyokushin Fight. Организаторами выступили областная федерация и Академия единоборств РМК.

- Призовой фонд турнира составил 725 000 рублей, что в принципе очень много для такой дисциплины, как карате. Формат шоу предполагал две «восьмерки» в категории 60 и 80 кг. Восемь спортсменов в каждой весовой в формате Гран-При выявили чемпиона, - рассказали в пресс-службе РМК.

Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

Известно, что финалисты состязаний провели на татами по три схватки за полтора часа. Кстати, среди зрителей в зале можно было увидеть чемпиона Олимпийских игр по боксу в Рио-де-Жанейро Евгения Тищенко, главу лиги RCC Николая Клименко и других топовых спортсменов.

Чемпионом Гран-при до 60 килограммов стал Рашид Арасланов из Новокузнецка. Победителем в категории до 80 килограммов стал Илья Поляков из Екатеринбурга. В суперсхватках каратисты Академии единоборств РМК не оставили шансов своим соперникам — Роман Пархоменко и Игорь Загайнов праздновали триумф.