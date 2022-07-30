От машины осталась только груда искореженного металла. Фото: ГИБДД по Красноуфимску

На Пермском тракте под Красноуфимском водитель отечественного «ВАЗ-2104» уснул за рулем и влетел под «КАМАЗ». От машины осталась только груда искореженного металла, при этом мужчина чудом остался жив: основной удар пришелся на правую часть машины.

- Пострадавшего увезли в больницу с многочисленными травмами, а ведь всего этого можно было избежать, если бы водитель вовремя остановился и отдохнул, - сообщили в ГИБДД по Красноуфимску.

Напомним, накануне в Екатеринбурге в столкновении четырех машин на кольцевой автодороге пострадали два человека. Авария произошла в 6:05 по местному времени. Известно, что 39-летний водитель иномарки Chevrolet Aveo ехал к Тюменскому тракту со стороны аэропорта Кольцово. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру Scania.