В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда ищут пропавшую 38-летнюю женщину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 38-летнюю Ольгу Анатольевну Барашову. Последний раз женщина выходила на связь с близкими 18 июля, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черыне, глаза карие, - сообщают в отряде.

На момент исчезновения она была одета в белую футболку, синие джинсовые шорты, белые кроссовки и оранжевую бейсболку, с собой у нее был темно-синий рюкзак.

Если вам известно, где может находиться Ольга Барашова, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».