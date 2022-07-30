В Нижнем Тагиле заключенные изготовят для города восемь «золотых» остановок

Срок выполнения заказа - 3 августа этого года. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле появятся восемь новых остановок, выполненные в цвете «под золото», их изготовлением займутся уральские заключенные. Заказ уже поступил в исправительное учреждение № 12.

- Был заключен договор с муниципальным учреждением «Тагилдорстрой» на изготовление восьми остановочных комплексов: пяти четырехметровых и трех шестиметровых. Срок выполнения заказа - 3 августа этого года. Они будут установлены на привокзальной площади, - рассказали в ГУФСИН России по Свердловской области.

Ранее стало известно, что власти Нижнего Тагила заказали у колонии ограждения для моста через городской пруд. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, около 30 осужденных будут работать над изготовлением трех километров ограждений.

Ограждения делаются из металлических квадратных труб различного диаметра и скрепляются полуавтоматической сваркой. Позже конструкция окрашивается и отправляется заказчику. Первая партия была отгружена уже первого июня.