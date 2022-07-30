В Екатеринбурге ищут пропавшего 30-летнего мужчину

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Учаева Максима Александровна. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 30-летнего мужчину ничего неизвестно с 28 июля.

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную футболку.

Особые приметы:

Рост: 164 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светло-русый

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Учаева Максима Александровна, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Наталья (Пыжка) 8-902-274-95-00.