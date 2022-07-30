В Екатеринбурге женщина ударила ножом своего сожителя во время бытовой ссоры

Пострадавшего увезли в городскую больницу № 36. Оттуда медики и вызвали полицейских Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге местная жительница ударила ножом своего 57-летнего сожителя во время бытовой ссоры. Инцидент произошел на улице Восстания в микрорайоне Уралмаш. Женщина нанесла мужчине удар ножом в область живота. Его увезли в городскую больницу № 36. Оттуда медики и вызвали полицейских.

- Прибывшие на адрес сотрудники уголовного розыска отдела полиции на месте задержали подозреваемую в нападении женщину. Ей оказалась ранее несудимая местная жительница. Она созналась в содеянном и пояснила, что совершила данный поступок из-за личной неприязни, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». До суда женщину отпустили под подписку о невыезде.