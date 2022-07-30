По предварительным данным, злоумышленник уже успел продать угнанный транспорт Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали воришку, который угнал дорогой велосипед у местного жителя, пострадавший обратился в полицию и оценил сумму ущерба в 35 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что оставил свой байк в подъезде многоквартирного дома.

- Оперативники установили личность подозреваемого в хищении имущества и задержали. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за имущественное преступление местный житель. Его доставили в дежурную часть для разбирательства, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительным данным, злоумышленник уже успел продать угнанный транспорт. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в середине июня в Екатеринбурге поймали серийного велоугонщика, на счету которого также значится и кража байка у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова.