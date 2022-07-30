В этой зоне уже залили бетонную чашу, а также фигуры для катания на роликах, самокатах и скейтбордах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В нижнетагильском лесопарке «Пихтовые горы» завершили строительство скейт-парка: в этой зоне уже залили бетонную чашу, а также фигуры для катания на роликах, самокатах и скейтбордах. Площадь спортивного пространства составляет больше тысячи «квадратов».

- Сейчас МУП «Тагилдорстрой» занимается подготовкой основания еще трех площадок, расположенных со стороны улиц Парковая и Максарева. На данный момент выполнена их вертикальная планировка, участки под детские комплексы и игровые виды спорта отсыпаны щебнем, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также недавно в парке начали прокладывать дренажную систему, предусмотрено строительство двух веток ливневой канализации для сбора и отвода осадков и талых вод в границах участка. Полностью объект будет готов к началу октября.