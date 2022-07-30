Бар расположен на арендованной площади 65 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге на продажу выставили действующий устричный бар «Море бар». Владелец оценил стоимость заведения в 5.5 миллиона рублей. Известно, что он находится вблизи бизнес-центра Summit на 8 марта, 49.

- Бар расположен на арендованной площади 65 квадратных метров. Оживленный пешеходный трафик, парковка, большое количество офисов. продается со всем, что в нем есть. Имя, вывеска, оборудование, мебель, утварь, аккаунты в соцсетях, лицензия на продажу алкоголя, - говорится в объявлении, размещенном на Avito.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на продажу выставили памятник архитектуры «Дом Медведева», который расположен на улице Хохрякова. Владельцем исторического здания является уральская горно-металлургическая компания, она планирует выручить с этой сделки 30 миллионов рублей.