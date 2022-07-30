Примерно неделю женщина изучала «графики с доходом» и вкладывала свои средства на неизвестные счета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Режа потеряла полтора миллиона рублей, желая заработать на бирже. Женщина столкнулась с мошенниками, из-за чего лишилась собственных сбережений, а также взяла кредит. Примечательно, что злоумышленники позвонили ей сами и предложили вариант инвестирования.

- Ей помогли установить на телефон все необходимые приложения, которые якобы необходимы для дальнейшей «работы на бирже». Женщина внесла все свои собственные сбережения на счет. Спустя некоторое время мошенник убедил жертву, что для заработка необходимы большие вложения, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Примерно неделю женщина изучала «графики с доходом» и вкладывала свои средства на неизвестные счета. Когда она собралась выводить свои деньги, ей заявили, что нужна «дополнительная комиссия». Пострадавшая нашла необходимую сумму, однако ей заявили, что этого недостаточно.

Только после этого уралочка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».